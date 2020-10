Il duello di Giani e Renzi per la nuova giunta

Presentata la squadra del neo presidente della giunta regionale toscana. Italia viva è fuori, ma Giani tiene la porta aperta ancora qualche giorno

La giunta Giani c’è, o quasi. Il neo presidente della Regione Toscana ha annunciato stasera 7 degli 8 nomi dei suoi assessori. Italia viva, per il momento, è fuori dal governo regionale ma Eugenio Giani spera nell’arrivo dei renziani entro la settimana. I problemi con Renzi e i suoi, piuttosto difficili da risolvere, vanno avanti da settimane. Non ci sono ancora le deleghe ma la vicepresidente della Regione dovrebbe essere Alessandra Nardini. In giunta ci sarà Simone Bezzini, consigliere regionale uscente ed ex presidente della provincia di Siena. Dentro anche Serena Spinelli, Leonardo Marras (campione di preferenze nel grossetano), Stefano Ciuoffo, Monia Monni e Stefano Baccelli.

Giani ha anche scelto alcuni consiglieri delegati: Gianni Anselmi, Giacomo Bugliani e il giovane Iacopo Melio, che avrà la delega alle tematiche dei diritti e della lotta alle diseguaglianze.

Mercoledì ci sarà il voto di fiducia e si prende fino a giovedì per assegnare l’ultima delega, quella che Giani spera di dare a Italia viva. “Si sviluppa in questi due giorni un dibattito con quella componente che ritengo importante, essenziale e che mi ha portato a essere presidente, mi riferisco agli amici di Italia viva. Vorrei poter concordare con loro da qui a mercoledì un ulteriore nome e che possa esservi quella presenza politica che auspico fortemente”. Il partito di Renzi, intanto, ha portato a casa la vicepresidenza del Consiglio regionale, con un altro senese, Stefano Scaramelli. “Sono contento del passo fatto e sono convinto che si concretizzerà con l'indicazione dell’ulteriore nome in Giunta”, ha detto Giani, che ha rivolto un messaggio anche ai Cinque stelle: “A loro ci unisce la comune valutazione nel governo del Paese e conseguentemente vi è una particolare volontà di dialogo”.

Giani poi vorrebbe presentare un disegno di legge per istituire la figura del sottosegretario alla presidenza della Regione. Intende “sfruttare al massimo il numero degli assessori. Oggi in Toscana sono 8, ma secondo i termini nazionali potrebbero essere nove. Potrei usare questa possibilità più avanti”. Una casella in più che potrebbe essergli utile per risolvere qualche discussione nel Pd toscano, dove le correnti si sono fatte una dura battaglia negli ultimi giorni proprio per decidere chi mandare in giunta. Il presidente del consiglio regionale invece è Antonio Mazzeo, eletto come successore dello stesso Giani. Lucano, da tanti anni a Pisa, ex renziano. Come tanti, è rimasto nel Pd.