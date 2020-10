Prima Salvini poi Lamorgese, ora Roma. Ecco il prefetto Piantedosi: "Sono un uomo per tutte le stagioni"

Allora, lei è un uomo per tutte le stagioni? “Ma vivaddio! Lo stato deve essere così: deve adattarsi”. Bene, allora osiamo ancora di più: lei è un democristiano purissimo, nel senso lato, e non solo perché è il figlio della terra-filiera di Fiorentino Sullo. Si offende? “No, non mi offendo, se intendiamo la cultura della mediazione e dello smussare gli angoli, tipica dell’amministrazione da cui provengo. Anche se, a dirla tutta, non ho ho fatto in tempo a essere democristiano: studiavo”.

Pubblicità

Pubblicità