Il vertice di centrodestra e la linea (non così unanime) per il voto 2021

Interno giorno, mattina (ieri mattina), ufficio di Matteo Salvini, Senato. Sono presenti il leader della Lega medesimo, il leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, il vicesegretario federale della Lega ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, il cofondatore di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Senato Ignazio La Russa, la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli. Sugli schermi dei telefonini scorrono intanto i commenti all’intervista appena rilasciata da Salvini al Corriere della Sera, quella in cui il leader leghista riflette sui risultati delle ultime amministrative, lontani da quelli che avevano decretato per lui l’età dell’oro, un paio di anni fa, e mentre riflette dice la frase che a Roma ha già messo in pratica, in particolare nella ricerca del possibile candidato sindaco. E cioè: “Dobbiamo allargare, ora il nostro sguardo è rivolto alle elezioni che la prossima primavera si terranno nelle principali città italiane, da Milano a Roma, da Napoli a Torino”. Ed è di questo che si deve infatti parlare lì, a due passi da San Luigi dei Francesi, durante il vertice in cui apparentemente si è tutti d’accordo, con tanto di nota congiunta finale: “Questa mattina si è tenuto il vertice di centrodestra, con l’obiettivo di individuare entro l’autunno i migliori candidati per le prossime elezioni amministrative. Non si è parlato di nomi, ma di metodo: saranno coinvolti i territori per trovare candidati di alto livello, anche al di fuori dal mondo della politica. I profili migliori saranno portati al tavolo nazionale che deciderà su capoluoghi di Regione e di Provincia e sulle presidenze dei Municipi delle grandi città”.

