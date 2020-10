Destra, what a Mes

Purtroppo, in Italia, la destra è forte, ma la sua componente liberaldemocratica è debole”, scriveva ieri sul Foglio Michele Salvati. Puntualmente, l’affermazione del nostro professore è stata confermata dai tweet del senatore Alberto Bagnai, una delle menti economiche della Lega, rivolti contro la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria, che in un video su Twitter ha spiegato (correttamente peraltro) le virtù del Mes. “La televendita come archetipo. Avanti verso il default controllato del debito pubblico italiano, con Mastrota nel cuore! Studiarsi una carta (una) mai, ovviamente... Quando Forza Italia parla come la Cgil qualcuno dovrebbe preoccuparsi. Se non loro, noi!”. In realtà, qui gli unici a preoccuparsi dovrebbero essere gli elettori di centrodestra, dove forse finalmente si sta aprendo una discussione seria. Il centrodestra è rimasto fin qui colonizzato dall’egemonia del populismo sovranista.

