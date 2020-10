La batosta di Legnano. Salvini cade ai piedi di Alberto da Giussano

Legnano. Chissà se la vittoria del Pd alle elezioni per il sindaco di Legnano sarà come la prima statua dell’Alberto da Giussano, o come la seconda. Il comune della provincia di Milano è passato alla storia come la culla della Lega, un posto altamente iconico proprio per quella statua, con la mano protesa e la spada puntata contro il nemico invasore (Gad Lerner, furbone, ai tempi dei trionfi di Salvini sovranista andò proprio lì sotto per intervistare Francesco Speroni: e adesso la mettiamo con la secessione?). Del resto il mito dell’Alberto è un po’ pasticciato. Il primo Alberto fu infatti impastato di cartapesta e gesso. Perché Legnano sarà pure a nord del Po, ma non riuscirono a realizzare la statua in metallo in tempo per l’inaugurazione. E in breve, la pioggia la disciolse. Passò altro tempo prima che venisse pronto il vero colosso.

Pubblicità

Pubblicità