L'eternità del Pd. Finito, diviso: "E invece siamo destinati a durare". Lo spiega Bettini

E' sempre in procinto di morire ma rimane in vita come Venezia che l’acqua sommerge ma mai travolge. Sono le direzioni, il “qui ci serve un congresso” il vero Mose del Pd, il prodigio ingegneristico che lo protegge dall’allagamento. “E al posto del Mose adesso noi abbiamo un Mosè che ci guida” dice Goffredo Bettini al Foglio. Zingaretti è il vostro Mosè? “Questo lo dite voi”. E però lo pensa lui che pensa anche che il Pd sia il partito che ha come statuto quello di caricarsi il mondo sulla testa, il privilegio come castigo. “E’ il nostro destino. Il nostro vivere coincide con il permanere della democrazia italiana”.

Pubblicità

Pubblicità