"Sta con i casaleggesi o con gli scissionisti?" Nel M5s lo strano caso di mister Dettori

L’immagine di Giuseppe Conte che con entusiasmo approva la revisione dei decreti sulla sicurezza è solo l’ultima di una serie di istantanee che ci mostrano una verità che in molti si ostinano a non vedere. Gli ex avvocati del populismo impegnati a denunciare gli errori commessi da un populismo che in parte hanno contribuito ad alimentare. Spettacolo!