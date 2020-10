Raggi e il Recovery fund per Roma: libro dei sogni (159 progetti, 25 miliardi)

Metro, tram e funivie. Case popolari e trattamento dei rifiuti. In Campidoglio la presentazione del piano per i fondi europei. Ma i tempi stringono

La domanda è apparentemente semplice, la risposta volutamente evasa. Quanti davvero dei 159 progetti presentati da Roma Capitale, 25 miliardi di euro in Rigenerazione, efficientemente energetico, mobilità e digitalizzazione, potranno essere davvero finanziati? La risposta non c’è, ma Virginia Raggi per convincere tutti della validità dell’operazione questa mattina in Campidoglio ha convocato una conferenza stampa mettendosi accanto Laura Castelli, viceministro dell’Economia del M5s e membro del governo da sempre molto vicino alla prima cittadina. “Chi meglio dei sindaci - ha detto - conosce le necessità dei cittadini e sa come migliorare la loro vita? Ringrazio Virginia e il comune per il lavoro approfondito che deriva da questi anni di amministrazione”.

