Fascisti e populisti ovunque. Se lo studioso diventa una star

Il politologo Cas Mudde ha costruito le sue fortune parlando di estrema destra e populismo. Poi ha iniziato a pensarsi più come opinion maker che come ricercatore. Ma allarmismi e censure non porteranno lontano: il pericolo di una nuova caccia alle streghe

Il nome di Cas Mudde non è di quelli familiari al grande pubblico. Ma nel mondo accademico è fra quelli che fanno tremare le vene ai polsi di chi si azzardasse, sfiorando il campo dei suoi interessi di ricerca, a non citarlo con le dovute genuflessioni. E il campo in cui opera questo cinquantatreenne politologo olandese dalla figura imponente, oggi docente nell’University of Georgia, è quello degli studi su due fenomeni tanto malfamati quanto di gran moda: l’estrema destra e il populismo.

