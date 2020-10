"Sui decreti sicurezza abbiamo disinnescato Salvini"

“Non abbiamo cancellato solo i decreti Salvini ma abbiamo cambiato un racconto. Adesso bisogna aprire il cantiere della cittadinanza, dei diritti civili, riparlare di canali regolari. Andare oltre la Bossi-Fini”. Era il racconto “siamo invasi”, “i migranti girano per strada”. Insomma, avete disinnescato Salvini? “Abbiamo disinnescato un problema che è stato costruito scientificamente, direi ad arte e solo per un interesse elettorale”. E infatti per Matteo Mauri, il viceministro dell’Interno, non sono tanto e solo stati aboliti quei decreti che erano l’unico argomento del leader della Lega, ma da oggi si “mette fine a quel clima di caccia allo straniero, un clima che in questi anni è stato esacerbato con tenacia”.

Pubblicità

Pubblicità