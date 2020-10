"Il M5s è in difficoltà ma non va cannibalizzato", ci dice Andrea Marcucci

Roma. “C’è preoccupazione per la tenuta della maggioranza, il M5s è il partito con il maggior numero di parlamentari sia alla Camera sia al Senato”, dice al Foglio il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci, che assiste con molta cautela al progressivo disfacimento del M5s. “C’è preoccupazione ma anche rispetto di un percorso interno, che è difficile e complesso, per un partito che si sta trasformando, in virtù anche delle sue scelte come forza di governo, e che si è preso la responsabilità di provvedimenti delicati. Per questo il M5s non va cannibalizzato in Parlamento”.

Pubblicità

Pubblicità