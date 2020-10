Roma, Raggi vuole nominare la cronista di Rep, Federica Angeli delegata alle periferie

La grillina offre alla giornalista antimafia una consulenza come articolo 90. Non si tratta di un assessorato. Angeli conferma il contatto: Virginia ha riconosciuto il mio valore

Una doppia delega: al rilancio delle periferie e all'educazione civica. La sindaca di Roma Virginia Raggi, a otto mesi dalle elezioni, prova il colpo da "calciomercato" a effetto: arruolare la giornalista di Repubblica, Federica Angeli. Una cronista che da anni vive sotto scorta per via delle minacce ricevute dal clan Spada a Ostia. Manca solo il contratto, confermano al Foglio, dal Campidoglio.

Una nomina che spiazza in molti. Angeli è sempre stata corteggiata dal Pd renziano e poi da Italia viva, al punto che il partito di Renzi tentò di proporla anche come candidata alle suppletive per la Camera dello scorso gennaio (poi il centrosinistra unito decise di sostenere Roberto Gualtieri, attuale ministro dell'Economia).

Per il M5s l'arrivo di Angeli sarebbe, ed è, anche una svolta: la giornalista in più occasioni ha denunciato gli strani rapporti tra i balneari di Ostia e gli esponenti grillini locali, come Paolo Ferrara, ex capogruppo e attuale consigliere comunale.

In Campidoglio non solo confermano il contatto, ma dicono di più: il contratto è arrivato a buon punto. Manca solo la firma della giornalista che però dovrebbe mettersi in aspettativa dal quotidiano di Largo Fochetti. Angeli conferma il contatto: "Sto valutando la proposta della sindaca: mi ha chiesto di mettere a disposizione la mia esperienza. A Raggi do atto di aver riconosciuto il mio lavoro da giornalista fatto sul campo".