Governo diviso sulle chiusure: il dilemma di Conte tra imprese e Covid

Eterno schema eterna tenaglia: la salute o la produttività? Chiuso a Palazzo Chigi, Giuseppe Conte osserva l’incastrarsi di un mosaico che già conosce perché già lo ha visto comporsi sotto i suoi occhi sei mesi fa, quando tutto iniziò. L’aumento dei contagi, il rito del bollettino della Protezione civile, i litigi tra stato centrale e regioni, le Asl che vanno per i fatti loro, il calcio che vuole continuare a giocare, i virologi che tornano da Fabio Fazio in prima serata… Ieri Confindustria e Confcommercio si sono fatte sentire, in privato. “Attenti che se chiudete di nuovo noi moriamo”. E allora Palazzo Chigi ha smentito: non pensiamo a nuove chiusure per bar e ristoranti.

