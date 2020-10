Renzi perde un pezzo: alla Camera Carè lascia Iv e torna nel Pd

Il deputato rompe con Italia Viva e sbatte la porta: "La strada intrapresa dal partito di Matteo non è quella che immaginavo, non è tempo di percorsi velleitari"

E' iniziata la resa dei conti nella creatura renziana dopo le regionali? Questo ancora non si sa, ma si registra il primo strappo.

"Lascio Renzi e torno nel Pd per dare forza alle idee riformiste. La strada intrapresa non era quella giusta". Con queste parola il deputato Nicola Carè lascia Italia Viva e torna nel Pd, il partito con il quale è stato eletto alle ultime elezioni politiche del 2018. Aggiunge l'ormai ex renziano e dunque forse neo zingarettiano: "Penso che non sia piu' il tempo di percorsi velleitari e di chiudersi dentro recinti sempre piu' stretti e che occorra, per me, avere la sincerità di riconoscere che la strada intrapresa da Italia Viva non sia quella che io avevo immaginato".

Un annuncio a sorpresa che apre a nuovi scenari, sia nel Partito democratico sia dentro Italia viva, uscita comunque ridimensionata dall'ultime regionali.

E' partito dunque il fuggi fuggi dalla creatura renziana per tornare, come in una sorta di navetta che fa avanti e indietro, alla casa madre? Al Nazareno si limitano a dire il classico "boh, vedremo". Il tempo farà il resto, semmai.