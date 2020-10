Panico Covid in Senato, ma nemmeno i parlamentari M5S e Pd usano Immuni

Nel giorno in cui i due parlamentari grillini sono positivi, si scopre che l'App della ministra (grillina) Pisano non ha fatto breccia nemmeno nella maggioranza. Uno dei contagiati: "Non riuscivo a scaricarla". E i ministri sono tutti in regola?

In molti non l’hanno scaricata. Pussa via. “Immuni? Non ci penso proprio”, dice baldanzoso Mario Michele Giarrusso, vulcanico ex grillino, cacciato perché moroso (è quello del gesto delle manette ai colleghi del Pd il giorno che votò contro l’autorizzazione a procedere per Matteo Salvini). In tanti ci hanno provato, giurano, a mettersi questa icona della app sullo smartphone. Ma niente.

