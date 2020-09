A urne aperte, sappiamo già come finirà!

Mi chiama il direttore Cerasa (è martedì 15 settembre). “Ciao! Tutto bene lì?”. Io: “Sì! Sono fallite 950 aziende su 1.200 del polo produttivo”. Direttore: “Quello a parte, dovremmo rischiare a urne ancora aperte”. Io: “Sì! Rischiamo tutto!”. Direttore: “Infatti prepariamo l’edizione di lunedì 21 come se avessimo già i risultati. Ti senti di farla?”. Io: “Sì! La preparo subito. Ciao, grazie”. Allora, iniziamo dal referendum ancora in corso. Il risultato è questo: No 62 per cento, Sì 26 per cento. Nullo il resto. Il problema è stato quello dell’affluenza: il 12 per cento. Con regioni che non dovevano eleggere il presidente al 2,6 per cento. In tali regioni che però avevano comuni che eleggevano il sindaco il risultato è ancora peggiore: 1 per cento secco. Mai nella storia c’è stata una nazione dove sono andati a votare in venti su mille. In pratica non hanno votato nemmeno gli scrutatori al seggio, e nemmeno i loro parenti (che di solito vanno a votare per dire al barista: “Sai dov’è mio figlio?”. Barista: “No!”. “Al seggio come scrutatore”. Barista: “Chissà che brogli”. “Sì, quello sempre, diciamo che falsano il risultato di un 15 per cento. Di più no perché il presidente di seggio non vuole grane”. Barista: “Si, è uno scrupolo da galantuomo”).

