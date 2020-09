Renzi, Lotti e Nardella, a Firenze la sfida degli ex amici

A Firenze, la città di cui l'ex premier è stato sindaco, nonché culla del renzismo, Iv non arriva al sette per cento. A livello regionale invece raggiunge il 4,48, per il momento. Puntava a 5 consiglieri, si dovrà accontentare di averne 2

Lo scontro più interessante di tutti nei collegio toscano era a Firenze città. Lì si sfidavano le correnti e le sottocorrenti del Pd, vale a dire Zingaretti, Nardella e Lotti. Tutti con i loro candidati. Iacopo Melio, giovane candidato scelto dagli zingarettiani, a sessanta sezioni dalla fine è in vantaggio sui rodatissimi assessori di Dario Nardella. Mentre scriviamo, Melio ha superato le 9.300 mila preferenze, mentre il vicesindaco di Firenze - Cristina Giachi, inevitabilmente nardelliana, dunque ex renziana - segue con 8.800 preferenze. Dietro di lei Andrea Vannucci, altro assessore della giunta Nardella. Dietro ancora Massimo Mattei, ex assessore con Renzi, fermo sulle duemila preferenze, sul quale aveva concentrato gli sforzi l’ex ministro Lotti. A Firenze potrebbero scattare tre consiglieri del Pd, il quarto - cioè Mattei - potrebbe rientrare in consiglio solo se qualcuno dei tre dovesse diventare, come possibile, assessore.

A chi è andata peggio, però, è Italia viva (che a queste elezioni regionali si presentava con +Europa). A Firenze, la città di cui Matteo Renzi è stato sindaco, nonché culla del renzismo, Iv non arriva al sette per cento. A livello regionale invece raggiunge il 4,48, per il momento. Puntava a 5 consiglieri, se ne dovrà accontentare di 2.