Decrescita e castigo: i guai del nuovo senso comune

Un’ideologia pervasiva ha occupato il letto e la tavola, il campo sportivo e sopra tutto le teste. Politica, slancio per la giustizia e i diritti: tutto scompare di fronte alle rivoluzioni che avvengono nel costume

Noi stiamo qui a dilettarci, si fa per dire, con la Costituzione, la politica, il pericolo di una dittatura populista dei grillini, il numero di deputati e senatori, la legge elettorale, il destino della sinistra anonima e modesta che ci ritroviamo, la baldanza grottesca della destra salviniana, l’ipotesi della moderazione e della compostezza affidata a Meloni e al Cav., e più in generale pensiamo che sia ancora in piedi il nostro vecchio mondo. Intanto le cose nuove avvengono, capitano, si diffondono, e sono guai.