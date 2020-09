Professione stratega. Parla Daniel Fishman, lo spin doctor di Bonaccini, Fitto e (forse) Ceccardi

Il guru, lo stregone, lo spin doctor, l’uomo che fa vincere le elezioni. Insomma, lei chi è? “Uno stratega, uno storico che guida un piccolo commando di persone tutte scelte fuori dal mondo della comunicazione. Nessuna università può insegnare il garbo e la sensibilità”. E’ vero che se Stefano Bonaccini si veste adesso come un hipster è tutta colpa sua e della sua società Consenso? “Se Stefano ha vinto non è certo merito degli occhiali a goccia. Non siamo una banda di ottici e di parrucchieri. E’ vero però che abbiamo fatto di lui un’icona”. Si chiama Daniel Fishman e assicurano faccia miracoli elettorali.

