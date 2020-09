Un governatore tra Pompei e Boston

Il più bravo presidente delle venti regioni italiane. Già sindaco di Salerno (molto bella), comune con una tra le più alte raccolte differenziate d’Italia. A me dispiace dirlo, ma Vincenzo De Luca (che sarà futuro primo ministro) dovrebbe essere presidente anche della Conferenza stato regioni (ma a questo punto anche per lo stato). Quella che segue è un’analisi completa dei vari profili web, anche falsi, aperti a suo nome. Vediamo la prima foto. Si riconosce il presidente a Ischia con Angela Merkel. Visita di cortesia del governatore alla donna più potente del mondo. Anche la Merkel posta sul suo profilo Instagram la foto con Vincenzo (così viene definito “… il caro amico Vincenzo”). De Luca nel suo post è più istituzionale: “Che onore avere nel nostro paese e nella mia Campania la Cancelliera”. Qualcuno sostiene che all’inizio il post era accompagnato da “cuoricini”. E’ una notizia falsa. Io seguo minuto per minuto quello che posta il presidente, mi ricordo molto bene quel post. Cuoricini non ce n’erano. Foto n. 2: dal profilo di Naomi Campbell che posta una foto di Vincenzo De Luca. Scrive sotto la foto in perfetto italiano: “All’Italia servono uomini come Vincenzo, se dovesse fare un suo partito lo voterei (ho preso oggi la cittadinanza italiana, presso il comune di Caserta)”. Rispondo a Naomi (donna più bella del mondo): anch’io voterei De Luca premier. Secondo gli ultimi sondaggi ha un gradimento degli italiani del 100 per cento. Sarebbero disposti a votarlo il 100 per cento. Tranne gli astenuti che non vanno al seggio nemmeno se Naomi vai tu alla mattina a prenderli. Ciao amore. De Luca, avvertito del complimento della top model, la ringrazia e la saluta con affetto. Naomi risponde “Vincenzo possiamo vederci anche di nascosto?”. De Luca risponde “sì, ma non adesso!”. Naomi rimane perplessa. E si innamora di più. Mi rendo conto scrivendo questo articolo che sono tantissimi i vip che vogliono bene al presidente della Campania. Mi permetto quindi di invertire i ruoli dei profili vip dove si elogia Vincenzo De Luca. Il primo è senz’altro quello di Fiorello che su Facebook posta: “Penso di amarlo”. Grande Rosario. Il presidente gentilissimo ricambia sempre e ringrazia, tranne quelli del Fatto che non si capisce perché non gli è simpatico. Ma che malmostosi. Ma cosa vi va bene invece? Sansa governatore della più bella regione italiana? Vi va bene? O nemmeno lui? Ma facciamo un bel decreto per chiudere i giornali non allineati! Ma sì, dai, proviamo! Se lo fa Conte si lamentano, ma poco.

