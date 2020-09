Non disperdere la centralità del Cav.

Silvio Berlusconi, superata la prova del contagio, è uscito dall’ospedale per riprendere la sua attività politica. La sua malattia, particolarmente pericolosa per le condizioni di età e le patologie pregresse, aveva suscitato sentimenti di solidarietà assai vasti, anche se non unanimi, e di questo ha voluto ringraziare. Ha lanciato un appello alla responsabilità nei confronti della malattia, che suona però come un invito più generale, ad affrontare con equilibrio i gravi problemi del paese.

