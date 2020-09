Boccia e la guerra in Puglia: vogliono ammaccare Conte

“Chi dentro alla maggioranza attacca Michele Emiliano, sta attaccando Giuseppe Conte. E lo sa. In questo momento, in Puglia, stiamo combattendo da soli, come Pd. Non a caso sia Italia Viva e sia un pezzo di M5s mirano ad altro. Al di là delle regionali”. E cioè? “Vogliono ammaccare il governo”. Francesco Boccia da Bisceglie da settimane, e ora più che mai, è tutto concentrato sulla sfida che si giocherà nella sua regione. Una serie di comizi e incontri, strette di mani e colpi di gomito su e giù per la Puglia, dove ripete sempre questi concetti. Sopra e dietro il palco, nel backstage. Quando la tensione si allenta e fuori dai denti possono sfuggire anche piccoli e grandi sfoghi rivelatori.

