Contrordine compagni, nel pantheon Pd via Saviano, entra Ferragni

Cambio di icone al Nazareno: va in soffitta la stagione savianea e si entra in quella dei social. Obiettivo non dichiarato: parlare - tramite le star - ai più giovani

Esce Roberto Saviano, entra Chiara Ferragni. Il Partito Democratico ha cambiato poster in cameretta. Oggi il segretario dem Nicola Zingaretti ha “assoldato” la regina delle influencer, che ieri si è espressa sull'omicidio di Willy Monteiro condividendo su Instagram un post che prima chiama in causa “i 4 fasci che l'hanno ammazzato a calci” e poi accusa “la cultura fascista”, “sempre resistente in questo paese di merda”. Il fascismo, quindi, come substrato culturale di questo odioso episodio di violenza.