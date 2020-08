Clemente Mastella: "Così ho multato di 600 euro Matteo Salvini"

Buonasera signor sindaco, disturbo? “Sto facendo contravvenzioni”.

E Clemente Mastella si mette a ridere. La polizia municipale di Benevento, città di cui lui è sindaco, ha multato Matteo Salvini. Mastella non è clemente. “No, ma a parte gli scherzi, vi pare normale che uno si mette a fare un comizio senza autorizzazione. E per giunta si bacia e si abbraccia e si selfa con tutti senza mascherina? Guardi che dalle 18.30 la mascherina è obbligatoria. Abbiamo fatto anche una delibera apposita in comune”.

E Salvini? “E Salvini se ne frega. Con una strafottenza incredibile, che è la cosa che veramente mi manda ai matti. Lei lo sa che fino a due giorni fa non c'erano contagiati di Covid a Benevento? Ora ne abbiamo uno, purtroppo. E quello, Salvini, viene a dare questo bell'esempio? Ma dai! Dovrebbe starsene a casa sua”. Come gli immigrati secondo la Lega.

Quindi a casa Salvini arriverà una raccomandata da parte del comune di Benevento. Quanto salata? “Non lo so con esattezza. Mi pare 600 euro. Ma a lui non gliene fotte niente di niente. Viene qua in pantaloncini corti. Va al bar, e con la scusa di un caffè comincia a fare un comizio in spregio alle regole che tutti gli altri invece rispettano. E poi per giunta si mette ad alitare in giro senza mascherina appiccicandosi alle persone. Ma che esempio dà? Qua non c'entra più niente la distanza delle idee. Né la contesa politica tra avversari. Si tratta solo di avere un minimo di rispetto e di buona coscienza. Ma cavolo, lo sanno tutti che fin quando non arriverà il vaccino è la mascherina l'unico antidoto. Senza mascherina questo Trump dei poveri se ne stia a casa sua”.

Cosa la infastidisce di più? “L'arroganza. Ma se ne sono accorti tutti qua da noi. Quello s'è pure messo la maglietta del Benevento calcio con scritto sopra 'Salvini'. E sa che è successo?”. No, mi dica. “I tifosi della curva lo hanno preso a pernacchie”. Con la mascherina, si spera, almeno loro.