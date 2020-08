D'Alema chi? Matteo Orfini, deputato del Pd, già dalemiano e "giovane turco", ex commissario dei dem romani, pare cadere dalle nuvole non appena gli si fa cenno delle voci che vorrebbero Massimo D'Alema come prossimo candidato sindaco del comune di Roma alla guida della coalizione di centrosinistra. "Come D'Alema?", si stupisce. Sì proprio lui, quel leader di cui Orfini è stato per molti anni allievo e stretto collaboratore. "Diciamo che l'ho allevato male", disse di lui D'Alema in un'intervista al...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.