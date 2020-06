Roma. Come il Foglio aveva anticipato il 30 maggio, sull’economia la svolta di Matteo Salvini è in piena continuità. A dettare la linea non sarà più il no euro Claudio Borghi, ma il no euro Alberto Bagnai. I due sono da sempre i leader del fronte Italexit (il terzo, più defilato, è Antonio Maria Rinaldi, mal sopportato da Bagnai che gli ha affibbiato il nomignolo “Bombolo”). Nel 2018 Borghi e Bagnai erano i responsabili del “dipartimento economia” della Lega,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.