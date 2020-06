Il Quirinale? A noi!

Roma. Tutti fingono d’essere disinteressati, ma all’ombra di un governo nato quasi esclusivamente per spostare l’asse parlamentare a sinistra e mettere al riparo dal sovranismo la presidenza della Repubblica, ecco che tutt’intorno al Quirinale è in realtà già cominciata da tempo la lunga gara presidenziale per il 2022. “Sergio Mattarella avrà ottantun anni ben portati. E finirà che lo terremo al Colle per altri sette”, preconizza Francesco Storace, uomo il cui fascino risiede in quella che si potrebbe chiamare la...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.