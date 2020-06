Roma. A qualcuno la coincidenza dev’essere apparsa vagamente sinistra: perché quaranta, per chi ha memoria neppure troppo lunga, erano i dipartimenti creati da Matteo Renzi nel luglio del 2017, quando la parabola dell’ex rottamatore, tramortito dalla scoppola referendaria, prendeva già la sua fase calante. E chissà allora che non sia davvero come dicono i parlamentari più scettici, oggi, che anche la pioggia di nomine piovute al Nazareno nelle ultime ore sia da leggersi come il segnale di un impantanamento della...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.