Ecco il piano Colao per il rilancio dell'Italia

Sei grandi capitoli in 121 pagine. E' strutturato così, "il piano Colao", elaborato dalla task force guidata da Vittorio Colao, appunto, e fornito in queste ore a Palazzo Chigi. Al premier Giuseppe Conte il progetto è stato illustrato in videoconferenza dall'ex manager di Vodafone, che si è poi messo, insieme a tutta la sua squadra di tecnici, a disposizione del governo: "Siamo pronti a proseguire col nostro lavoro per il bene del paese oppure a fermarci qui col nostro contributo", è stato il senso del ragionamento. Nei prossimi giorni il piano verrà presentato da Conte e dallo stesso Colao alla stampa, e animerà verosimilmente anche il dibatitto con le parti sociali nel corso degli "Stati generali dell'Economia".

"Imprese e lavoro", "Infrastrutture e ambiente", "Turismo, arte e cultura", "Pubblica amministrazione", "Istruzione, ricerca e competenze", "Individui e famiglie": sono queste le sei macro-aree individuate dal team di Colao.