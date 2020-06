L’arma contro i populisti è il proporzionale

Per poter andare a votare, quando sarà, serve una legge elettorale, e su questa sarebbe bene che, per una volta, si raggiungesse un consenso ampio. I vari sistemi elettorali che si sono susseguiti in questi ultimi vent’anni hanno sempre punito, alla prima prova, chi li aveva ideati. Naturalmente non esiste un sistema elettorale buono in sé, la sua efficacia dipende dalla capacità di inserirsi in un sistema istituzionale e in un quadro politico esistenti. I vari sistemi maggioritari che si...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.