Roma. Sono i giorni delle polemiche tra il premier Giuseppe Conte e gli artisti – che, in un momento di grave incertezza per il settore, e in attesa dei contributi per la ripresa, si sono risentiti per la frase pronunciata del presidente del Consiglio durante la conferenza stampa sul decreto Rilancio (“i nostri artisti che ci fanno tanto divertire”). Al di là delle parole, ci sono due settori che più di altri stanno soffrendo per l’interruzione totale dell’attività, e per...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.