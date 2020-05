Fase due: guerra tra regioni leghiste

Diventa sempre più difficile orientarsi in questa fase 2, perché ormai il conflitto più che istituzionale sta diventando di personalità. Non solo tra persone diverse, ma anche all’interno degli stessi individui. L’ultimo è il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana che, durante l’incontro con il governo sulla gestione delle riaperture e degli spostamenti tra regioni, ha dichiarato che “servono linee guida uguali per tutti e un protocollo uguale per tutti”. Della stessa opinione il presidente dell’Anci, il sindaco di Bari...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.