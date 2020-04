Chiara Gribaudo (Pd) ci spiega perché Parisi deve dimettersi da Anpal

Roma. L’atto che di solito si fa con tono stentoreo, Chiara Gribaudo lo compie con una la pacatezza di chi elenca delle evidenze. E così, nel dire che “sì, mi pare evidente che Mimmo Parisi debba dimettersi dalla presidenza dell’Anpal”, la deputata del Pd, da mesi in prima linea nell’opera di vigilanza sull’Agenzia nazionale del lavoro, precisa che “i motivi per cui non può che farlo sono parecchi, e tutti ben documentati”. A partire, evidentemente, da quelli rivelati ieri dal...

