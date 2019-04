Il golpe (da operetta) al contrario

La tensione fra il ministro dell’Interno e lo Stato maggiore della Difesa sta assumendo caratteri imprevisti, inediti nella storia repubblicana. Matteo Salvini ha emanato una direttiva per escludere che attracchino nei porti italiani le navi che trasportano immigrati, e ne ha dato comunicazione anche alla Marina militare. Lo ha fatto in base a un articolo della nuova legge sull’immigrazione in cui si dice che le navi della Marina militare “possono essere utilizzate per concorrere alle attività di polizia in mare”...

