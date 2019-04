Il “futuro senza” sognato da Casaleggio

Makkox e Zoro a Propaganda Live su La7 raccontano il Sum#03, l'evento dell'Associazione Gianroberto Casaleggio (il cofondatore del M5s) di cui è presidente il figlio Davide. L'ambizioso obiettivo del summit è “capire il futuro”. Il 6 aprile ad Ivrea sociologi, scienziati, filosofi, imprenditori – soprattutto visionari – hanno parlato del domani che verrà. Ma insomma, che cosa ci aspetta? Sarà un futuro di agricoltura senza terra, città senza macchine, scuole senza professori, operazioni chirurgiche senza chirurghi. E grande tracolli economici. La soluzione? Andare in campagna. Ma attenti a chi c'è andato prima e ha fatto scorta di kalashnikov per respingere gli invasori, mette in guardia Massimo Fini.