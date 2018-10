Piangiamo sul latte municipalizzato

Non sono solo i numeri della manovra del popolo a far peggiorare le prospettive di crescita del paese, ma anche tutto ciò che c’è attorno. Dalla politica del lavoro che anziché combattere il precariato si è messo a fare la lotta ai contratti a tempo determinato con il decreto dignità, fino al ritorno dello stato imprenditore con la possibile nazionalizzazione delle Autostrade e la promessa statalizzazione dell’Alitalia. Due operazioni che tra l’altro sono in netta contraddizione con il Documento programmatico...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.