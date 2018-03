“Pane, giustizia e libertà”. Rebus a sinistra

Maurizio Maggiani è uno scrittore bravo, che non viene dall’élite culturale, ha vinto molti premi, è molto di sinistra. Tendenza più anarchica che di establishment, o forse oggi si potrebbe dire che esprime posizioni e idee “corbyniane”. Quel grumo di preoccupazioni sociali, idee, sensibilità politiche che va per la maggiore nella sinistra che in Europa o nell’America di Bernie Sanders piace molto ai giovani, prende tanti voti (in Italia non molti, per la verità) ma di solito non vince le...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.