[Che cosa sa fare l'Italia? Quali sono le nostre eccellenze? Il Foglio, in collaborazione con la Fondazione Edison, ha deciso di raccontare, a puntate, l'Italia che non solo ce la fa ma che rappresenta un esempio per tutto il mondo.]

L’Italia è il primo paese al mondo per bilancia commerciale nel settore casse per orologi da polso, da tasca e simili, inclusi i cronometri degli stessi tipi, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, con un surplus con l’estero nel 2016 di 22 milioni di dollari, davanti alla Cina. Nel 2016 l’Italia ha esportato casse per orologi per 30 milioni di dollari con un import di 7 milioni di dollari. I principali paesi di destinazione di tale export sono: Svizzera (28 milioni di dollari), Giappone (0,5 milioni di dollari), Stati Uniti (0,4 milioni di dollari), Regno Unito (0,2 milioni di dollari), Germania (0,2 milioni di dollari).

