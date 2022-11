Ascoltando il vagare faticoso degli uomini nei meandri delle loro povere vite

Fino a ieri Ciro Gentile era per me un musicista napoletano, un bravo esecutore e compositore di pezzi per chitarra. Ma oggi è molto di più. Ho ascoltato quasi per caso il suo ultimo album musicale (Ciro Gentile & Cesi Marciano Ensamble, “Arkan e i palloncini”, Dodicilune 2022) e sono rimasto letteralmente incantato. Dalla musica certo, quindici brani uno più bello dell’altro, ma soprattutto dal testo che li accompagna. Una favola che racconta il vagare faticoso degli uomini nei meandri delle loro povere vite, per lo più vinti anche quando l’orgoglio dà loro l’illusione di essere i vincitori, ma mai rassegnati e senza speranza. Una favola non certo pensata per i bambini, ma che forse soltanto i bambini possono penetrare a pieno, senza preoccuparsi troppo della differenza tra la realtà e i sogni né delle contorsioni e delle proiezioni dell’animo umano.

