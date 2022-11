Gli occhi che Schubert non voleva avere addosso

"Quando andai a trovarlo era inverno e faceva molto freddo. Lo trovai in una stanzetta debolmente illuminata, umida e non riscaldata. Sedeva avvolto da una vecchia, logora camicia da notte (…) e scriveva”. Il compositore austriaco Anselm Huttenbrenner ci offre con queste parole un’immagine del suo amico Franz Schubert. A lui Schubert – che aveva la tendenza a smarrire le sue carte – affidò il quaderno contenente, appena usciti dalla penna dell’autore, i primi due movimenti di una sinfonia che Huttenbrenner avrebbe a lungo custodito nella sua dimora di Graz. Era il 1822. Il quaderno fu riposto in un cassetto e lì rimase per più di quarant’anni: ormai ingiallito dal tempo il manoscritto della Sinfonia in si minore venne ritrovato solo nel 1865 e fu la riscoperta di un’opera di eccezionale valore, destinata a porsi tra le pagine più alte di tutta la storia della musica.

