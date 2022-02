La quarta serata di Sanremo è quella delle tombe profanate. Per fortuna arriva la polizia

Serata di cover e duetti. Morandi e Jovanotti i vincitori ma solo Emma e Michelin (tra il sublime e il trash) cantano Britney Spears comprendono lo spirito della quarta. Applausi

Quarta serata del Festival di Sanremo 2022, quella delle cover e dei duetti. Jovanotti per esempio duetta con Gianni Morandi nel suo primo intervento, poi nel secondo fa la cover di Benigni -cioè recita una poesia. In generale l'impressione della serata è che i cantanti abbiano provato poco i pezzi, e l'effetto è un po' karaoke. Molte le tombe profanate, Tenco e Carrà su tutti. Emma e Francesca Michelin le uniche che hanno davvero capito lo spirito della serata (una via di mezzo fra il sublime e il trash) e cantano Britney Spears: applausi. Ma vincono Morandi&Jovanotti. Sul palco si rivede anche il maestro Beppe Vessicchio, reduce dal Covid: dice che adesso si sente bene, a guardarlo non si direbbe, però anche fosse ancora positivo che problema c'è? La sua barba è Ffp2. All'una e venti va in onda un omaggio alla disco music, e l'Ariston si trasforma in una discoteca. Arriva immediatamente la polizia, che multa Amadeus e chiude la serata all'una e quaranta, come da scaletta.