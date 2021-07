Non chiamatelo rave. A Tavolaia c'è un pezzo d'oro della cultura underground

Migliaia di persone radunate nel pisano hanno ballato per giorni. Oltre la retorica della pandemia, quel party ha un nome e una storia che lo colloca tra le pagine più importanti della musica elettronica internazionale

Facciamo prima di tutto un po’ di chiarezza semantica, dato che "rave", lemma che indicava le feste acid house inglesi dei primi anni '90, è ormai una parola svuotata di senso, che per tv e stampa generalista può indicare tutto e il contrario di tutto: dal teknival al concerto di musica elettronica a pagamento, dal festival trance a una festa di compleanno con la musica un po’ alta. La parola corretta, quando si parla di raduni come quello svoltosi a Tavolaia, è free party (festa libera, ma anche festa gratuita), e il genere musicale che li caratterizza è la free tekno, una declinazione mediamente più veloce della techno ma che si distingue da essa anzitutto per la modalità di fruizione: i free party appunto.