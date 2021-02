"Finiscono le dita, incomincia una chitarra"

Le premonizioni, Milano, il lago di Garda, gli Scisma, Mina, gli sgabuzzini, molti fragilissimi anni, le mamme, gli ulivi. Conversazione con Paolo Benvegnù

Incontro Paolo Benvegnù al Monk di Roma. Un posto radical chic senza radical. Indie pop, sessanta per cento pop e quaranta per cento indie. Quando aprì, alcuni anni fa, sperammo tutti che sarebbe stato l’erede del Circolo degli Artisti, e fu una speranza stupida, tradita immediatamente, com’era giusto che fosse. Del CDA non è più il tempo perché non c’è più l’indie, o almeno l’indie degli anni Novanta, quello di Afterhours, Massimo Volume, Ritmo Tribale, Scisma.

Benvegnù fondò gli Scisma a 23 anni, poco dopo aver capito che forse poteva fare concerti migliori di quelli che andava ad ascoltare. Durò dieci anni. In un’intervista di qualche anno fa, Benvegnù ha detto: “L’uomo si divide tra reale e immaginario. Il confine tra le due cose è una frammentazione: lo scisma di cui volevamo parlare”. Erano anni così, i musicisti avevano ambizioni così. Finiti gli Scisma, Benvegnù ha avviato una carriera solista che oggi ha ripercorso, in parte, in un disco acustico che sembra senza tempo, e del resto lo ha suonato uno che non crede nel tempo. Prima di incontrarci, Paolo mi ha scritto una mail nella quale mi parlava di molte cose, alcune incomprensibili, però tutte scritte meravigliosamente, e io temevo davvero che avrebbe preteso che camminassimo “da Marco Aurelio alla dissoluzione”, temevo che davvero si aspettasse che facessimo “un simposio senza cibo”, una cosa che immagino molto simile al sequestro di persona. Invece, appena sono arrivata all’appuntamento, prima ancora che mi sedessi, aveva già ordinato vino e torta. Per me e basta. Lui è astemio.

Astemio?!? Uno dei padri fondatori dell’indie rock italiano?

Sono cardiopatico, mi fa male. Ma lei beva. Beva, per favore, così mi sopporta meglio.

Non mi sembra antipatico.

Non lo sono! Mia figlia dice sempre che sono simpatico, ed è una cosa di cui sono molto fiero, non è facile essere simpatici ai bambini, specie ai propri.

La diverte fare il padre?

Non avrei mai pensato di diventarlo, e di certo non avrei mai pensato di essere così accogliente. Però mi sarebbe piaciuto infinitamente di più essere madre. Non c’è paragone. In assoluto, nella vita, io avrei voluto fare la madre. Ogni tanto facevo performance da cantante donna perché le donne sono generatrici, creatrici. Quando Michelangelo prese a martellate il Mosè credo che fosse arrabbiato perché capiva di non poter costruire niente in carne e ossa. Solo una donna può.

Gli uomini possono fare trivelle spaziali, grattacieli, ma la vera creazione è un’altra cosa, è il miracolo di un corpo che cresce in un altro corpo. Io non posso, mi sono messo l’anima in pace, ma mi dispiace moltissimo.

Però può scrivere canzoni?

Giusto quello.

Posso darle del tu?

Che domande.

Non so trovare un aggettivo per definirla. Non dico un genere, perché non mi interessa. Però davvero è complicato definire il suo lavoro, e quindi anche raccontarlo.

Perché sono verboso. Tutte le parole ce le metto io. Sono un ricercatore e ho il difetto di essere sempre pedagogico, ma lo faccio perché mi manca la fantasia, non sono un creativo, non sono uno di quelli attraversati dal fuoco. Io studio, osservo, mi spingo molto in là, metto in dubbio le cose, e poi trasformo tutto questo in un racconto.

Un racconto molto dettagliato.

Certo. Perché non ho fantasia, quindi come posso sintetizzare il creato, quello che vedo e quello che immagino? Devo per forza raccontarlo per intero.

Non mi pare molto producente da un punto di vista commerciale.

L’importante è non pensare di stare sul mercato.

Mi sembra un po’ troppo facile.

Diventi un funambolo. E comincia a pensare che a qualcuno possa interessare il fatto che un altro essere umano, chiunque esso sia, possa dirti qualcosa se guarda il nulla, se guarda un muro, oppure se tira sassi in uno stagno.

La solita storia del “quando sono affacciato alla finestra sto lavorando”?

All’inizio sì, te la devi raccontare così. Poi no, poi tutto diventa strettamente legato a ciò che ti succede durante l’inattività. E siccome è ovvio che l’inattività per un essere umano è strettamente legata all’attività cerebrale, devi capire quanto è importante la noia, e la solitudine, che è la vera libertà che abbiamo. È un lavoro sugli abissi. Io l’ho fatto.

È stato spaventoso?

Mi sono buttato via milioni di volte.

Cioè? Ma se neanche bevi!

Non mi sono mai impegnato nell’utile, solo nell’inutile. E questo da un punto di vista legale e sociale significa buttarsi via. La ricerca sugli abissi, che poi è ricerca su ogni cosa, non è spasmodica nel mio caso e infatti si nota dal mio fisico, ti impegna tutta la vita. Io finalmente ora so che cosa devo fare: adesso posso dirlo, prima non lo sapevo. Mi piace scrivere canzoni, vivere in un posto piccolissimo, avere delle idee e costruire cose per distruggerle, il più delle volte non usarle, consapevole però che, forse, produco informazioni per chi verrà. Ammesso e non concesso che qualcuno possa essere interessato. Non ha alcuna ambizione di sedurre nessuno né di fare in modo che qualcuno sia interessato a quello che faccio. Io sono uno che guarda le cose, non uno che sta sul mercato. Pasolini…

Immancabile Pasolini.

Sì, perdonami, ma Pasolini diceva che esiste la musica di intrattenimento e quella di espressione. A volte di possono unire, a volte no. I Radiohead lo hanno fatto. Pensa a Kid A e Amnesiac: sono due dischi sexy perché non c’è mai il corpo fermo. Io invece faccio dischi col corpo fermo. Non sono in grado di fare altrimenti.

Forse sei cresciuto in un tempo in cui si poteva.

Quelli che facevano indie in Italia, tutti, compresi gli Scisma, avrebbero all’epoca fatto carte false per diventare i migliori del mondo. E infatti da lì qualcuno che ha fatto successo è venuto fuori davvero. E non perché ci fosse stato uno sdoganamento: ci si è lavorato su strenuamente.

Allora perché quando c’è stata la svolta pop e Agnelli è andato a X Factor e sono arrivati Gazzelle, Motta, i The Giornalisti, Calcutta, c’è stata l’indignazione dei puri?

È un discorso legato alla privazione della propria appartenenza. Noi siamo siamo figuranti antropomorfi, ipermoderni, per certi aspetti siamo arcaicissimi: prova a togliere a una tribù il suo simbolo di appartenenza e vedi che casino. Questo è successo con ManuelC: c’era chi lo considerava una bandiera, la propria bandiera, e quando quella bandiera è andata in altri territori, si sono sentiti senza una casa. Tuttavia, Manuel ha sempre cercato un certo tipo di adesione, ha faticato per arrivare dov’è e ha fatto bene. La mia visione delle cose dall’ultimo disco degli Scisma in poi è molto diversa: non mi interessa altro che suonare. Lo faccio per me. Mi interessa non il pubblico, ma il privato. E con privato non intendo i fatti miei, ma la privazione, mia e degli altri. So che è niente, è pochissimo, è un filo sottile e per questo non pretendo di avere uno spazio largo, di conquistare le masse. A me interessa far succedere, non il successo.

Una volta ha detto che tutto è politico. Come la concilia questa sua vocazione minoritaria con questo? La politica si rivolge a tutti. Ci prova, almeno.

Ma il privato è politico, e ce lo hanno insegnato le femministe.

Mi hai incastrata.

La politica ha a che fare con gli uffici stampa. Gesù Cristo ha un uff stampa potentissimo. Se ce lo avesse avuto Zarathustra, noi adesso staremmo parlando di altro. Che te ne pare?

Complesso. Tu parli in modo complesso.

Certo! Perché sono stupido! Ed è la mia più grande fortuna. Il mi sveglio contento, ogni mattina. E mi stupisco di essere vivo.

Perché hai deciso di fare un disco di raccolta di vecchi testi? E come li ha trovati? Invecchiati?

Perché faccio questo lavoro per capirmi. Tornare sulla vecchia produzione, studiare un nuovo modo di proporla, significa anche capire che strade ha preso, vedere cose che prima non vedevo.

Non si è chiesto a chi potesse interessare?

Non lo faccio mai. Tanto alla fine le persone fanno tutto per sedurre, mostrarsi. Specie la mia generazione.

Qual è la sua generazione?

Gli spettri.

Un po’ più specifico?

Quelli che hanno costruito le dighe, lo hanno fatto male, e sapevano che sarebbero crollate.

Negli anni Ottanta dov’era?

A Milano. Sono nato nel 65, sottoproletario, in una famiglia di sottoproletari. La città la subivo, non la vivevo. Ora è diverso, ci torno e non la riconosco, non c’è più quella soverchiante tristezza che allora era legata alla produzione e che adesso si sente di più nella provincia ma ha un senso diverso. Se vai a Mantova il 7 di novembre e c’è la nebbia c’è una soverchiante tristezza che però è creativa e naturale. Trent’anni fa, invece, era come se avessero voluto fare di un mondo di bovini, come è sempre stata la pianura padana, una specie di avamposto della produttività intelligente. Sulla produzione non c’è alcun dubbio che ce l’abbiamo fatta. Sull’intelligenza ho qualche perplessità in più. mi sentivo dimenticato dai miei genitori e dalla città. E per me Milano è e sarà sempre un posto in cui ho sofferto, anche perché abitavo lì quando morì mio padre, e io avevo solo 17 anni e per me fu una bomba atomica. Una mancanza incolmabile che sentii per tutto il tempo che vissi lì e che smetteva di assalirmi solo quando camminavo di notte e la città era deserta e mi capitavano cose incredibili, come sentire il profumo del bucato accanto ai Navigli. All’epoca non ero capace di estrarre il magico dal reale e non me ne feci niente.

E adesso?

Ora so farlo. Ora è solo dell’invisibile che cerco di occuparmi. E so benissimo che è interpretazione, so che il reale che noi vediamo è codificato. E allora penso che tra esseri umani ci dovrebbe essere un tacito accordo: smetterla di vedere le cose esattamente come stanno. Se estrai dall’uomo il magico, estrai il senso della vita.

Se domani si stancasse di fare l’artista?

Io ho un solo talento: l’impegno. Datemi un campo da arare e lo faccio.

Esiste il destino?

Un detto gardesiano che mi piace molto, anche se non è molto romantico, dice: l’è success. Le cose succedono, punto. Noi siamo la reazione a quello che succede, ma non lo possiamo determinare.

Lei è davvero felice come dice?

La felicità è provare piacere in quello che fai anche se per gli altri è poco. E poi è stare nascosto. Io ho sempre scritto dischi in posti piccoli, sgabuzzini. Il disco che è mi venuto peggio, il penultimo, l’ho scritto in una casa grande. Era una bella idea, volevo parlare della molecola che compone l’universo, ma non basta una grande idea. L’è success.

Parla un po’ da ricco.

Invece non lo sono. Però per anni sono stato solo e ho dovuto fare cose che adesso mi posso permettere di evitare, e le ho fatte per mangiare. Una volta prima di un concerto sono uscito fuori da una torta. Mi hanno dato settanta euro.

Una miseria!

Lo so. Ma fu divertente. Oggi se non porto il denaro a casa posso contare sulla mia compagna, che fa l’operaia. E questo mi permette qualche libertà in più.

Cos’è l’amore?

Tutto quello che noi facciamo da vivi: a-mors.

Com’è andata con Mina?

Mi chiamò sua figlia. Ero in studio a Perugia, producevo i Van de Mars, un ottimo gruppo. Mi disse, pronto sono Mazzini. Io ovviamente risposi: e io Garibaldi. Aveva sentito “Piccoli Fragilissimi Film”, il mio primo disco da solista, e lo aveva fatto ascoltare a sua madre, che si era innamorata di “Io e te” e quindi volle rifarla. Ne fui contento. Benedetta mi disse che, se fossi andato in Svizzera, Mina mi avrebbe fatto le polpette. Ma non ci sono mai andato. La cosa buffa è che in quel disco “Io e te” era la sola canzone che non avevo scritto io, ma Matteo Anceschi. Io però a Mina non lo dissi. Sono un vigliacco! Con gli Scisma vincemmo un premio Ciampi come miglior disco d’esordio e stetti zitto: più italiano e ambizioso di me non ce n’erano…

Ora non sei più ambizioso.

Come no? Io voglio continuare a fare ricerca. Ti sembra poco ambizioso?

Diciamo che non sei carrierista, ecco.

Cosa odi del nostro presente?

Il fatto che nessuno mi dice cose nuove. Tutto è prevedibile. Quando formammo gli Scisma, fummo molto chiari: dobbiamo puntare a fare cose inaudite.

Inedite!

No: inaudite.

Fu un peccato quando vi scioglieste.

Ne soffrii enormemente. Lasciai Milano. E presi a viaggiare. A spostarmi altrove. Mi sono reso conto poco tempo fa di essermi spostato seguendo gli ulivi. Prima la Toscana, adesso l’Umbria.

L’anno scorso, tre settimane prima che iniziasse la pandemia, uscì il tuo ultimo disco inedito e tu dicesti: dobbiamo tornare al microscopico. E poi ci siamo tornati, accidenti. Porti sfiga o sei un profeta?

La ricerca artistica, almeno come la concepisco io, ha un senso se diventa divinazione. Per uno che perde tempo guardando per un anno una crepa in un muro, che cosa ci può essere di più affascinante di indovinare il futuro?

Che cosa farà adesso l’umanità secondo te?

Niente, non bisogna fare niente.

Un po’ terrone.

Lo diceva anche Asimov. Terrone anche lui.