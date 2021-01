Andrea Laszlo De Simone canta il mondo senza di noi, vuoto, bellissimo

Cosa non s’è smosso, in quest’anno immobile. Mai avevamo visto succedere così tanto in così poco tempo, mai avevamo sperimentato che la vita è un agguato, e che controllarla è un’utopia distopica, un tentativo inutile. Il grande paradosso di questa pandemia è che mentre continuavamo a dire che eravamo sospesi, che i giorni erano tutti uguali, tutto mutava. Siamo abituati ad associare il cambiamento al movimento e, soprattutto, siamo convinti che senza il nostro intervento le cose appassiscono, marciscono, illanguidiscono. Invece, stavolta, la vita dell’uomo è cambiata mentre l’uomo era in stallo. Di questa rivoluzione non siamo stati gli attori agenti ma gli spettatori, perché questa rivoluzione ha voluto dirci: non siete decisivi. La sera di Capodanno, poco prima di mezzanotte, Andrea Laszlo De Simone, cantautore indie senza telefono (è indie, via), ha pubblicato un sito-canzone, una piattaforma dalla quale era possibile collegarsi con strade, vicoli, deserti, spiagge, decine di posti in tutto il mondo, filmati in tempo reale da altrettante telecamere, mentre “Vivo”, il suo pezzo, suonava, in loop.

Pubblicità

Pubblicità