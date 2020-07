Che meraviglia “Folklore”, l’ultimo album di Taylor Swift

“Folklore”, il nuovo disco di Taylor Swift è un ascolto sull’ascolto. Un cuore in inverno. Soft as snow but warm inside, come erano l’eroina e l’amore quando entrano in circolo, in un vecchio pezzo dei My Bloody Valentine. Lo ha scritto in questi mesi, mentre le sue colleghe si dimenavano su Instagram e Tik Tok per tenerci compagnia e parlare, straparlare, strafare, raccontare, senza dire mai niente. Lei no, lei zitta, buona, niente foto con la mascherina, dichiarazioni motivazionali, arcobaleni,...

