Il beat ipnotico e senza senso di Anna, mentre la tv parla della fine del mondo

TikTok è un campo minato, se si ha dai 18 anni in su. Ci si può avventurare a proprio rischio e pericolo: ci si sentirà molto vecchi, confusi, innervositi, in particolare estranei. Se ne fuggirà precipitosamente, per non tornare mai più. Quella terra non è la tua terra. Anna Pepe, invece, su TikTok ci sta una crema, ci si aggira come fosse nella sua cameretta, fin da quando, la bellezza di sei mesi fa, un’èra geologica, ci guardava le coetanee...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.