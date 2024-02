Moda donna a Milano: una stagione di grandi debutti

La vita dei critici è relativamente facile. Quella dei critici di moda o di alta cucina, poi, addirittura gloriosa – ci si siede in mezzo a celebrità in luoghi ameni o scomodissimi, ma comunque interessanti, a godere del lavoro altrui, gustandolo con gli occhi, con le mani o con il palato – senza alcuna responsabilità apparente se non quella di commentare quello stesso lavoro e quegli stessi sforzi ben protetti da una tastiera o da uno schermo televisivo. Rischiando, in buona sostanza, nulla, visto che l’esclusione da una sfilata in tempi di social e di sfilate online non ne preclude la conoscenza e la condivisione come accadeva solo quindici anni fa. Eppure, la responsabilità c’è: quella delle centinaia e migliaia di posti di lavoro connessi a quel bello spettacolo, a quella festa per gli occhi, e anche all’intelligenza, alla creatività, alla volontà dello chef o del direttore creativo. Al contrario di quanto scriveva Marcel Proust nel suo saggio più famoso e più negletto, “Contre Sainte Beuve”, il prodotto dell’arte non può essere distinto o separabile dall’uomo e dalla sua organizzazione. Dovrebbe, certamente. Ma ci sono ambiti, come appunto quelli del lavoro collettivo, nei quali un giudizio onesto deve prendere in considerazione tutti gli elementi possibili. Per questo, non ce la sentiamo di commentare con asprezza il lavoro di Walter Chiapponi, uscito pochi mesi fa da Tod’s dopo un momento di travaglio personale e approdato a Blumarine, come sta avvenendo in queste ore sui social.

