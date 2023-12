Il filo nascosto. Noi, che ci eravamo immaginati multinazionali

Il valore e l'attaccamento dei dipendenti del gruppo Gft a vent'anni dalla sua scomparsa si è avuto lo scorso 23 aprile, quando centonovanta dipendenti si sono ritrovati al Castello di Rivoli per una cena. Gli “ex Rivetti boys” sono tutti, da molti anni, in pensione. ma nulla dei ricordi di quegli anni è andato perduto, “Il nostro core business”, ha raccontato alla “Stampa” la responsabile della comunicazione di allora, Anna martina, poi entrata nel settore pubblico, “era di ingegnerizzare la creatività”. Ma anche di alfabetizzare la moda italiana dell'epoca in senso industriale. Lo scorso giugno, in occasione dell’annuale assemblea di Altagamma, che per festeggiare i settantacinque anni del Senato e del Made in Italy si teneva nella meravigliosa sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, la direttrice generale Stefania Lazzaroni rivolse a noi del “Foglio della Moda” la domanda capitale sulla moda italiana, quella che non smette di agitare le coscienze degli storici economici e sulla quale i politici più accorti sanno di avere qualche colpa e di dover scontare più di una negligenza. La domanda era la seguente: perché un Paese come l’Italia, l’unico che vanti ancora una filiera completa, che abbia storia e tradizioni e mani sapienti e tutte le cose belle e meno belle che sappiamo (ah, il mestiere di artigiano che nessuno vuole più fare, ah se sapessimo rendere il taglio delle tomaie sexy come l’affettamento dei prosciutti nei vari Masterchef), non sia riuscito a dare vita a gruppi delle dimensioni e del peso politico, commerciale e di comunicazione di Lvmh e Kering.

