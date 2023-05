Le immagini del Met Gala 2023

x Anne Hathaway, Jared Leto, and Salma Hayek Rihanna Penélope Cruz Emily Ratajkowski Lily Collins indossa Maria Frou Alta Elle Fanning in Vivienne Westwood al Met Gala 2023 © LaPresse Stella McCartney è affiancata dalle attrici Madelyn Cline e Aubrey Plaza sul tappeto rosso del Met Gala 2023 Doja Cat Yung Miami and Sean "Diddy" Combs Cardi B Maya Hawke indossa Prada Alexandra Daddario ha indossato un abito lungo Dior Haute Couture Primavera-Estate 2023 Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino e Florence Pugh 1 di 14

Il Met Gala 2023 ha radunato ieri sera una parata di star con abiti e look fuori dalle righe, scenografici e impegnativi. Quest'anno l'evento affollatissimo dedicato a Karl Lagerfeld, a cui è dedicata la mostra che ha aperto contestualmente al Metropolitan Museum di New York (Karl Lagerlfeld: A Line of Beauty). Jared Leto e Doja Cat hanno indossato costumi e abiti che rimandavano alla gatta di Lagerfeld, Choupette. L'evento di beneficienza è uno dei più dispendiosi, mondani ed esclusivi dell'anno.

Lagerfeld, lo stilista che odiava il grasso, il Me Too e molte altre cose, dimostra che le leggi sono fatte per chi le subisce. Ascolta la puntata dedicata al Met Gala 2023 di "Fra moda e realtà", il podcast di Fabiana Giacomotti.