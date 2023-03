Il triste declino di Trussardi

Ci fu un tempo in cui il nome Trussardi svettava su quello che oggi è il Palasharp, e che oggi è chiuso, abbandonato alla periferia di Milano, tensostruttura senza più la tensione della Milano da bere. Ci fu un tempo in cui Trussardi sfilava a piazza Duomo, primo fra tutti, con il beneplacito e il supporto della Milano socialista di Craxi che aveva giustamente identificato nella moda la leva per affermare l’Italia nel mondo. Ci fu un tempo in cui Nicola Trussardi arrivava in Rizzoli e si chiudeva nell’ufficio di Giovanna Mazzetti direttrice di Amica, fra nuvole di fumo azzurrognolo, a immaginare servizi e progetti editoriali e le redattrici aspettavano fuori per gettare almeno un’occhiata all’imprenditore biondo, bello e rubacuori che imprimeva ovunque il marchio del levriero, il suo. Quel tempo non c’è più, e dopo l’ultima, scellerata gestione che puntava a fare del brand della borghesia milanese una linea per quel genere di gioventù “inclusiva-solidale-teutonico-turco-clubber” che mai si sarebbe rivolta a Trussardi, è probabile che non risorgerà mai più. O che, se mai dovesse accadere, sarà un marchio azzoppato per sempre: un brand di guanti, di piccola pelletteria, com’era alle origini quando il giovane Nicola, che sarebbe andato a schiantarsi in auto nel 1999, a cinquantasei anni, e il suo primogenito geniale, Francesco, che sarebbe morto quattro anni dopo nello stesso punto in cui era stato trovato il padre, come in un orrendo filare e spezzare delle Parche, girava per le redazioni con la sua scatola di tesori artigianali di famiglia. Il guantaio di Bergamo che aveva conquistato l’Europa e anche la mano della più bella, la più ricca, la più colta ragazza della città, Maria Luisa Gavazzeni. Ora, una nuova crisi. Poche settimane fa, le dimissioni dell’intero consiglio di amministrazione, in particolare del presidente Francesco Conte, amministratore delegato del fondo Quattro R che, (chi scrive ebbe modo di parlare con i sottoscrittori prima dell’accordo, e il veicolo pensò a lungo all’utilità dell’acquisto), quindi l’amministratore delegato Sebastian Suhl, con trascorsi in molte maison e cambi spesso repentini. Poche ore fa hanno lasciato i direttori creativi Serhat Işık e Benjamin A. Huseby, fondatori nel 2016 del marchio Gmbh dalla visione fortemente rivolta al sociale. Certamente interessante, ma del tutto distonica rispetto alla storia di Trussardi come il Foglio puntualizzò subito, dopo la prima sfilata del duo nel febbraio dello scorso anno.

